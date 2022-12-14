Asgari ücrette ikinci toplantı gerçekleşti! İşçi ve işveren temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi - Son Dakika
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Asgari ücrette ikinci toplantı gerçekleşti! İşçi ve işveren temsilcilerinden ilk açıklamalar geldi

14.12.2022 17:19

Asgari ücret tespit komisyonu ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının ardından kamera karşısına geçen Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, beklenen veriler gelmediği için rakam konuşmadıklarını ifade etti. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise işverenler için destek talep ettiklerini açıkladı. Taraftarlar nihai sonucu belirlemek için yeniden bir araya gelecek.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat 14.00'te başladı. Toplantıda, ekonomik veri ve raporların komisyonla paylaşılması ve bu kapsamda zam pazarlığının çerçevesinin belirlenmesi bekleniyordu.

TOPLANTININ ARDINDAN KAMERA KARŞISINA GEÇTİLER

Toplantının bitmesinin ardından Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Sekreteri Akansel Koç kamera karşısına geçti. Kavlak, "Verilerin bir kısmı geldi, bir kısmını da alacağız. Biliyorsunuz aylık geçim maliyetine ilişkin veriler gelmeden rakam konuşulmuyor" dedi.

AKANSEL KOÇ: DESTEK TALEBİMİZİ YİNELEDİK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ise işverenler için destek taleplerini yinelediklerini belirterek, "Evet, geçen sene olduğu gibi bu sene de işverenler için vergi desteği talebimizi yineledik. Bazı verileri bekliyoruz, nihai sonuç için yeniden toplanacağız" ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında basına kapalı gerçekleşen ilk toplantıda, işveren heyetine, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapmıştı.

Toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptırdığı asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğu bildirilmişti.

ŞU ANDA NET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Yeni asgari ücretin ay sonundan önce kararlaştırılması bekleniyor. Kulislerde 8 bin lira ile 8 bin 500 lira arasında çeşitli rakamlar dile getiriliyor.

YORUMLAR (5)
  • Rüzgar Gülü: Üfürükten Tayyare. Herkes merak ediyormuş ne karar çıkacak neye karar verecekler diye. Tokların oturduğu bir masadan açın haline derman olacak bir karar çıkmaz. İsterse asgari ücret 20bin TL olsun gene de faydası yok. İşveren devlet iş birliği ile zengin gene zengin fakir gene fakir. Sonra fahiş fiyat tantanası akşam bültenlerinde. Çözüm mü nasıl olur? O masaya çıraklıktan gelmiş iş veren oturacak, tepeden inme işveren değil. O masaya halk oturacak, halktan kendini soyutlayan değil.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Tarkan Tanismaz: iş veren zora gelmesin devlet zora gelmesin yükü yükleyin garibana sesi çıkmaz zaten Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
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