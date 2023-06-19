Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor! Masada asgari ücret var - Son Dakika
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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor! Masada asgari ücret var

19.06.2023 21:58

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun rakamı görüşeceği üçüncü toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. İşçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Atalay'ın toplantı sonrası bir açıklama yapması belirleniyor.

Seçimlerin ardından milyonlar asgari ücrete yapılacak zamma kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün ikinci kez toplanırken, görüşmeden henüz bir rakam çıkmadı.

ÇELİK: ÜÇÜNCÜ TOPLANTIDA RAKAM BELİRLENEBİLİR

Bugün AK Parti MKYK toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çelik, "Asgari ücret komisyonu 3. kez toplanacak. Komisyonun toplantısına saygı duymamız gerekiyor. O toplantıdan çıkacak karara göre büyük ihtimalle o tarihte rakam ortaya çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız hayırlı işlerde acele edilmesi taraftarı. Sonuç önüne geldiğinde ivedilikle açıklanacaktır" dedi.

TÜRK-İŞ BAŞKANI, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞÜYOR

Asgari ücrette rakamın görüşüleceği üçüncü toplantı öncesi kritik bir gelişme yaşandı. İşçi temsilcisi Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Atalay'ın toplantı sonrası bir açıklama yapması belirleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını tamamladı

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyor! Masada asgari ücret var - Son Dakika
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