AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI - Son Dakika

AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI

09.10.2020 11:52
AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI, System.String[]

KORONAVİRÜSE karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de de faz 3 klinik çalışmalarına başlanan aşı, özel bir üniversite hastanesinde de uygulandı.

KORONAVİRÜSE  karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye'de de faz 3 klinik çalışmalarına başlanan aşı, özel bir  üniversite hastanesinde de uygulandı.

Koronavirüse karşı Çin'de geliştirilen, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TUSEB) tarafından onaylanarak Faz 3 klinik çalışmalarına başlanan ve Türkiye'de de 26 merkezde sürdürülen aşı araştırmasına, Halkalı'da özel bir üniversite hastanesinde de başlandı. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal'ın yürüttüğü klinik çalışmanın ilk gönüllüsü, Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün oldu.

"UMARIM ANTİKOR OLUŞTURUR, KENDİMİ VE ÇEVREMİ KORURUM"

Mart ayından bu yana pek çok koronavirüs hastasının doktoru olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün, aşı çalışmalarının Faz 3 klinik uygulamasında gönüllü oldu. Aşı çalışmasına katılan Dr. Gün,  "Kovid-19 ile uzun zamandır uğraşıyoruz. Ben Acil Tıp Uzmanıyım. Tüm sağlık çalışanları ön cephede bir şekilde savaşıyorlar. Hocamızın dediği gibi çok fazla yol kat edemedik. Şu dönemde hasta sayımız artıyor, her gün farklı vakalarla karşılaşıyoruz. Bir korunmak lazım, iki hastalığı taşımayarak çevremizi korumamız lazım. Aşı en önde gelen koruyucu yöntemlerden birisi. Faz 3 çalışmasına gelen çok nadir aşılar var. Hocamız çalışmadan bahsettiğinde seve seve katıldım. Çünkü çalışmanın Faz 1 ve Faz 2 ayaklarını incelediğimde sadece ufak yan etkileri vardı. Hafif ateş, halsizlik gibi. Umarım anitkor oluştururum ve ben de kendimi ve çevremi korurum" şeklinde konuştu.

"AŞI BÜTÜN İNSANLIĞIN BEKLEDİĞİ BÜYÜK BİR UMUT"Faz 3 Klinik uygulama araştırmasını yapan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal ise şunları söyledi: "Aşı çalışması başlamış bulunmakta. İlk gönüllümüz Acil Tıp Uzmanımız. Gönüllü olduğu için teşekkür ediyoruz çünkü aşılama enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en önemli yollarından biridir. Neredeyse bir sene olacak, kovid-19 hastalığı ile uğraşmaktayız ve geldiğimiz noktada, vaka sayının azalmamasından görüyoruz ki hiçbir yol kat edemedik. Koruyucu yöntemler tek başına yeterli olmuyor. Aşı, bütün insanlığın beklediği büyük bir umut. Biz de çok umutluyuz. Faz 3 çalışmalarına kadar gelindi birçok aşıda. Türkiye'de belirlenmiş olan 26 merkezden biri olarak Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Atakent Hastanesi de yer almakta. ve bugün itibarıyla biz de ilk gönüllümüzü aldık."

"GÖNÜLLÜ OLAN HERKESE HEMEN AŞI YAPILMAZ"Gönüllülerin aşı uygulanmadan önce bir takım testlerden geçtiğini aktaran Köksal, "Gönüllü olan birisine hemen aşı yapılmaz. Öncelikle gönüllü olduğunu beyan ettiği formu imzalamalı. Sonra biz gönüllünün tıbbi öyküsünü alıyoruz. Tıbbi olarak herhangi bir sakınca olmaması şart. Fizik muayenesinde de herhangi bir patolojik bulguya rastlamadık. Daha sonra kovid-19 ile teması olup olmadığına dair testler yapıldı. Hem antijen bakıldı hem antikor. Bunlarda da gönüllümüzde herhangi bir temas olmadığını ispat ettik ve bugün aşımızı doktor arkadaşımıza uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü: --------------------------Aşının uygulanması-Prof. Dr. İftihar Köksal ile röp.-Dr. Cem gün ile röp.

-Genel ve detay


- İstanbul
AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI
AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI
AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI
AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI
AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Üniversite, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AŞI DENEMESİ ÖZEL BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE DE YAPILDI - Son Dakika

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