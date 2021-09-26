Son dakika... Aşı karşıtlarının mitinginde polise yumruk atan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ankara'da aşı karşıtlarının düzenlediği "Büyük Uyanış Başkent" adlı mitingde, girişte HES kodu göstermek istemeyerek polise yumruk atan şahıs gözaltına alındı.

Aşı karşıtları, Ankara Anıtpark'ta "Büyük Uyanış Başkent" başlığıyla miting düzenledi. Vatandaşlar girişte HES kodu kontrol edilerek alana alındı. Polis ekipleri, mitinge katılmak isteyen yaşlı bir vatandaşa HES kodu sordu. Şahsın HES kodunu göstermek istememesi üzerine polis, aşı karşıtı kişiyi bir kez daha uyardı. Çıkan arbedede şahsın polise yumruk attığı öğrenildi. Polis ekipleri, kendisine mukavemet gösteren kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA