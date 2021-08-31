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Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek - Son Dakika

Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek

31.08.2021 19:15

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı "Aşı yaptırmayan öğretmenlerden PCR testi istenmesi" uygulaması 81 İle genelge gönderdi. Bakanlığın genelgesinde, öğrencilerle temas edecek aşı olmamış ya da hastalığı geçirmemiş eğitim kurumu çalışanlarından haftada 2 kez PCR testi istenecek. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada sinema, konser ve tiyatro gibi alanlara giren aşısız kişilerden de PCR testi isteneceğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce duyurduğu "Aşı yaptırmamış öğretmenlerden PCR testi istenmesi" uygulamasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İle genelge gönderildi. Bakanlık, aşı olmayan ve hastalığı geçirmeyen öğretmenlerden haftada 2 kez PCR testi isteneceğini açıkladı.

PERSONEL, KANTİN ÇALIŞANLARI VE SERVİSÇİLER DE DAHİL

Genelgeye göre başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek. PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

TOPLU ALANLARA GİRENLERDEN DE İSTENECEK

Diğer yandan geçtiğimiz hafta Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şehirler arası yolculuk, konser, sinema gibi toplu faaliyetler için de aşı yaptırmayanlardan zorunlu PCR testi isteneceğini açıklamıştı.

Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek

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Son Dakika Sağlık Son Dakika: Aşı yaptırmayan ya da daha önce hastalık geçirmeyen öğretmenlerden haftada iki kez PCR testi istenecek - Son Dakika


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