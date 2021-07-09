Son Dakika! Aşılama sürecinde 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı - Son Dakika

Ülkemizde son hızıyla devam eden aşılama çalışmalarına ilişkin son verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı. Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TOPLAM SAYI 56 MİLYONUN ÜZERİNDE"

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Öte yandan Sağlık Bakanlığı tarafından 8 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 171 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 48 olarak kayıtlara geçti. Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 12 hasta taburcu olurken toplam test sayısı 226 bin 427'ye yükseldi.