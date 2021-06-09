Son Dakika: Aşılamada yeni aşamaya geçildi! Yarından itibaren 45 yaş üstü aşılanmaya başlanacak - Son Dakika

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşılama önemli bir rol oynuyor. Bu çerçevede, Türkiye'de de aşılama tüm hızıyla sürerken yarın aşılama takviminde yeni bir aşamaya geçilecek.

AŞILAMADA YAŞ SINIRI 45'E DÜŞECEK

Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bakan Koca, "Aşılamada yaş sınırını yarından itibaren 45'e düşürüyoruz. Aşı tedarik edildikçe 5'er 5'er yaş sınırı düşecek" ifadelerini kullandı.

"4,2 MİLYON BİONTECH AŞISI HAFTA BAŞINDA GELECEK"

Ayrıca Koca, "4,2 milyon doz BioNTech aşısı hafta başında gelecek. Ay sonuna kadar hedef 30 milyon doz aşının Türkiye'ye getirilmesi" dedi.

"TEDBİRLERİN GEVŞETİLMESİ HAZİRANDAN SONRA DEĞERLENDİRİLECEK"

Tedbirlerle ilgili de açıklama yapan Koca, "Tedbirlerin gevşetilmesi hazirandan sonra değerlendirilir" diye konuştu.