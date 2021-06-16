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Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı - Son Dakika

Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

16.06.2021 11:24

Son dakika: Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasıyla artık vatandaşlar randevu aldıkları gün aşı yaptırabilecekler. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fahrettin Koca, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsle mücadelede aşılama önemli yer tutarken ülkemizde günlük yapılan aşı miktarı rekor kırmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün son 24 saatlik aşılama miktarını paylaşıp yeni rekoru 1 milyon 240 bin 311 olduğunu söyledi.

YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt vererek yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi.

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık

TOPLAM DOZ MİKTARI 36 MİLYONU GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 16 Haziran saat 11.22 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 22 milyon 268 bin 7, ikinci doz 13 milyon 973 bin 218 oldu. Böylece toplam doz miktarı 36 milyon 241 bin 225'E ulaştı.

İLLERE GÖRE AŞILAMADA SON DURUM

Dün akşamki verilere göre; İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 3 milyon 948 bin 763, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 273 bin 519 olmak üzere toplamda 6 milyon 221 bin 282, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 872 bin 112, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 170 bin 285 olmak üzere toplamda 3 milyon 42 bin 397, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 484 bin 742, ikinci doz aşı sayısı 954 bin 54 olmak üzere toplamda 2 milyon 438 bin 796 doz olarak kayıtlara geçti.

Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı

Fahrettin Koca, Sosyal Medya, doz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Aşılamada yeni dönem! Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulaması başladı - Son Dakika


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