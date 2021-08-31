Üye Girişi
Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor' - Son Dakika

Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor'

31.08.2021 11:35

Son dakika haberler... ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs aşısı yaptıranların rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü dünyada şu anda piyasada olan aşıların hiçbirisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi.

ANKARA Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, koronavirüs aşısı yaptıranların rehavete kapılmaması gerektiğini belirterek, "Çünkü dünyada şu anda piyasada olan aşıların hiçbirisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi. Aşılar; ölümü engellemeye, ağır enfeksiyonu önlemeye göre dizayn edildi Dolayısıyla net olarak bildiğimiz bir şey var ki tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 oranında azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor" dedi.

Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan aşı haritasının son halini ve Covid-19 yoğun bakımlarındaki son durumu DHA'ya değerlendirdi. Prof. Dr. Balık, "Sayın bakanımız haritayı açıkladı ve illere göre yapılan aşı haritamızda hiç kırmızı alan kalmadı. Yani tek doz aşılama oranlarımız istediğimiz noktalara yaklaştı diyebiliriz. Ama şunu da unutmayalım ki bu bizi rehavete sevk etmesin çünkü tek doz aşı deltaya karşı neredeyse hiç etkili değil. Dolayısıyla aşı haritamızda çift doz mavi görmemiz gerekiyor. O yüzden bir an önce aşı haritamızı bundan sonra çift doz oranlarına göre renklendirme yapmamızda yarar var. Çünkü vatandaşımızın bir kısmı özellikle buna bakarak rehavet içinde olabiliyor. Üstelik tam doz aşılıların bile rehavete kapılmaması gerekiyor. Onların da maske, mesafe ve hijyene mutlaka uymaları gerekiyor. Çünkü dünyada şu anda piyasada olan aşıların hiç birisi virüsü engellemeye yönelik dizayn edilmedi. Aşılar; ölümü engellemeye, ağır enfeksiyonu önlemeye göre dizayn edildi. Dolayısıyla net olarak bildiğimiz bir şey var ki tam aşılarını yaptırmış olan kişilerde hastaneye gitme yüzde 93 oranında azalıyor. Ölüm ise neredeyse yüzde 100 oranında önlenmiş oluyor. Elimizde böyle bir güçlü silah varken bizim de bir an önce çift doz aşılarımızı yaptırmamız gerekiyor" dedi.

'ÖĞRETMENLERİMİZİN YÜZDE 100'ÜNÜN AŞILI OLMASINI ARZU EDİYORUZ'

Prof. Dr. Balık, daha sonra aşı olmayan öğretmenlere de aşı çağrısında bulunarak, "Öğretmenlerimiz de lütfen hızlı bir şekilde aşılarını olsunlar. Biz öğretmenlerimizin yüzde 100'ünün aşılı olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onların örnek olması gerekiyor. Doktorların içinde aşılanmayanların oranı yüzde 1'den daha az. Maalesef son zamanlarda az sayıda da olsa aşılanmamış olan meslektaşlarımızı da kaybetmek bizim için son derece üzücü. Dolayısıyla buradan vatandaşlarımızın ders çıkarması gerekiyor. Her gün ekranlara yansıyan acillerden, oradan da yoğun bakımlardaki koronavirüs hastalarının pişmanlık hikayelerini anlatan yansımaları ekranlarda görüyoruz. Yoğun bakımlarda aşı olmayanlar maalesef o kadar pişmanlık cümleleri kuruyorlar ki oksijen maskesiyle beraber hissettikleri nefessizlik duygusu, nefes alamama, boğulma hissi ve ölüm korkusu, bu pişmanlığı o kadar çok yansıtıyor ki onları öyle gördükçe inanın biz de çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor'
Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor'
Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor'
Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor'

COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı 12:29 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak 12:22 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu 12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi 12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı 12:03 Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da 11:39 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek 11:24 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti 11:12 Meral Akşener'in İmamoğlu hakkında '1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi' demesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
12:28 Ferhan Şensoy'un yakın arkadaşı Rasim Öztekin'e yazdığı mektup ortaya çıktı
12:26 Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi
12:21 Diego Rossi için Fenerbahçe'nin kasasından 10 milyon dolar çıkacak
12:17 6 çocuk annesi kadın, banyoda kanlar içinde bulundu
12:10 Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı
12:07 Aşı olmayı reddeden müzisyen Marcus Birks, koronavirüsten yaşamını yitirdi
12:04 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı
11:52 Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün
11:38 Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki Diego Rossi, saat 13.00'te İstanbul'da
11:23 Afgan kadınlar üniversitede erkekler ile aynı sınıfta ders göremeyecek
Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek Türkiye'de tasarlanan 'Vosvos Akvaryum', dünyanın en büyük akvaryumlarından birinde sergilenecek         
12:41
Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi Adalet Sarayı önünde intihar girişimini Cumhuriyet Başsavcısı önledi         
12:27
Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti Hareket eden gemi üzerinde 5 durak gitti         
12:19
Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı Fenerbahçe tarafları, Galatasaray Tesisleri'ne girip sloganlar attı         
12:10
24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı 24 yaşındaki genç, koruyucu kıyafeti olmadan arı kovanlarının arasına daldı         
12:04
Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün Taliban'dan mektup: Haçlılar için çalışanlar, ya teslim olun ya ölün         
11:52
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu Yaralı eşini ambulansta gördü, öldü sanıp aracın peşinden koştu         
11:21
İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış İnşaat işçisinin tüm birikimi 45 dakikada hiç oldu! Dolandırıcılar kredi verme vaadiyle kandırmış         
11:01
Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı Bu ay itibari ile paket makarnanın fiyatı 4.5 liraya ulaştı         
10:44
VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek VW, Passat ve Tiguan modellerinde sadece otomatik vites üretilecek         
10:07
Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu Son dakika: Müberra Öztürk, Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi ve ilk subayı oldu         
09:50
Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi Son Dakika! Tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy yaşamını yitirdi         
09:03
Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü Eline aldığı çatal bıçakla eşinin kalçasını yemeye çalıştı! Priyanka Chopra'nın esprili paylaşımı takipçilerini güldürdü         
08:57
Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı Aşiret düğünü ağızları açık bıraktı! Geline kilolarca altın, damada tomar tomar para takıldı         
17:55
Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu Rize Valisi kendisine gelen mesajı paylaştı: Söylerken bile yüzüm kızarıyor, biz annemin aşısını ihmal ettik işte neticesi de bu         
15:38
İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi İrem Sak bikinili pozunu paylaştı, Cemal Can Canseven ve Reynmen'den jet hızında yorum geldi         
15:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 12:50:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! 'Aşılarını tam yaptıranlarda hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement