Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar - Son Dakika
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Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar

28.02.2022 10:09

Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar Esenyurt'ta şehir eşkıyaları asker eğlencesi yaptı; o anlar kameraya yansıdı Esenyurt'ta bir grup, asker konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı.

Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar

Esenyurt'ta şehir eşkıyaları asker eğlencesi yaptı; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir grup, asker konvoyu yaparak alt geçidi trafiğe kapattı. Konvoyda bir kişi aracıyla drift yaparak yürekleri ağza getirdi. Meşalelerin yakıldığı konvoyda asker adayı da havaya atıldı. Trafikteki sürücülerin tepki gösterdiği olay cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, Dün gece saatlerinde Esenyurt Meydan alt geçit mevkiinde gerçekleşti. Asker eğlencesi için yola çıkan konvoy, yürekleri ağza getirdi. Meydan alt geçidi trafiğe kapatan asker konvoyu asker adayını havaya atarak trafiği dakikalarca kitlesi. İçlerinden bir trafik magandası ise lüks aracıyla dakikalarca drift yaparak yürekleri ağza getirdi. O anlar ise düğün konvoyuna katılanların cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden olan konvoy daha sonra kornalara basarak olay yerinden uzaklaştı.

Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar
Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar
Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar

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Esenyurt, Asker, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Asker eğlencesinde yol kapatıp drift yaptılar - Son Dakika


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