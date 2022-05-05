Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı

05.05.2022 03:37

Son dakika haber: Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı Manisa'nın Kula ilçesinde asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobil kavşakta çarpıştı.

Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 6 genç yaralandı.

Kaza saat 02.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre asker eğlencesinden dönen gençlerin bulunduğu Mert Telli idaresindeki 35 AD 7663 plakalı otomobil, şehir içinden D300 karayoluna çıkmak isterken Uşak istikametinden İzmir istikametine seyir halinde olan Halil Söyleyici idaresindeki 06 JJ 099 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 35 AD 7663 plakalı araçta bulunan sürücü Mert Telli ve yolcular Soner Telli (21), Aykut Telli Yasin Telli (20), Hilmi Telli ve Mehmet Telli yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalenin olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı
Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Asker eğlencesinden dönen gençler kaza yaptı: 6 yaralı - Son Dakika
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