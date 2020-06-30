Son dakika... Asker uğurlamasında sosyal mesafe unutuldu - Son Dakika

AKSARAY'da şehirlerarası otobüs terminalindeki asker uğurlama sırasında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralı unutuldu.

Vatani görevini yapmak için askeri birliklerine gitmek üzere memleketlerinden ayrılan gençler, aileleri ve yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde yoğunluk oluştu. Birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi. Polis ekipleri ise asker adaylarına ve yakınlarına, maske takıp, sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıp kalabalığı dağıttı. Ancak peron önlerinde oluşan küçük kalabalıklarda da yine sosyal mesafe kuralı unutuldu.