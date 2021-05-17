Son dakika haberleri... ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ - Son Dakika

Son dakika haberleri... ASKERDEN DÖNDÜ, SOKAKTA POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜLDÜ
17.05.2021 16:16
Son dakika gündem haberi: Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 şüpheliden A.K. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun'da askerden gelen Onur Bektaş'ı (22), pompalı tüfekle açılan ateş sonucu öldürdüğü iddiasıyla aranan 2 şüpheliden A.K. (29), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Cinayete azmettirdiği öne sürülen diğer şüphelinin arama çalışmaları sürerken, gözaltına alınan A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri ve çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen şüpheli A.K.'nİn polis sorgusunda 'Kavga ettik ve bir anda kendimi kaybederek ateş ettim" dediği belirtildi.
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