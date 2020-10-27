Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika

Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor

27.10.2020 10:42
Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor, System.String[]

Son dakika haberine göre İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "Kardeş Eller" projesi üzerinden başlattığı "Askıda Tablet ve Bilgisayar" kampanyasında çocukların yüzleri gülmeye başladı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "Kardeş Eller" projesi üzerinden başlattığı "Askıda Tablet ve Bilgisayar" kampanyasında çocukların yüzleri gülmeye başladı.

Kardeş Eller projesiyle binlerce ihtiyaç sahibi vatandaşı, hayırseverle buluşturan İzmit Belediyesi, uzaktan eğitim kapsamında tablet, bilgisayar ve kırtasiye malzemesi ihtiyacı olan öğrencilerin yüzünü güldürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başlattığı "Askıda Tablet ve Bilgisayar" kampanyasında hayırseverlerin bağışlarıyla tablet ve bilgisayarlar öğrencilerin kullanımına sunulmaya devam ediyor.

Askıda Tablet ve Bilgisayar kampanyasıyla bir hayırseverin desteğiyle alınan tabletine kavuşan 6. Sınıf öğrencisi Yusuf, "Ben komşumuzun geçici olarak verdiği diz üstü bilgisayar ile derslerime girebiliyordum. Komşumuzun verdiği diz üstü bilgisayarı geri verince derslerime giremedim. Şimdi belediye başkanımız Fatma ablanın verdiği tabletle derslerime girebileceğim. Çok teşekkür ederim" dedi.

Yusuf'un annesi ise, "Bu imkanları bize sağladığı için İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'ten Allah razı olsun. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Oğlumun dersleri online olarak devam ettiği için derslerine bir süredir giremiyordu. Artık derslerine girebilecek. Ben tekrardan başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Eğitimde fırsat eşitliğini de sağlamaya yönelik projeye destek vermek isteyen vatandaşlar kurulan internet sayfasından güvenli bir şekilde giriş yaparak ihtiyaç sahibi çocuklarımıza destek verebilir. Başkan Hürriyet, tüm vatandaşlarımızı kampanyaya destek olmaya çağırırken, "Haydi İzmit! İhtiyaç sahibi çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine destek verin, eğitimleri yarım kalmasın" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor
Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor
Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor

Bilgisayar, Hürriyet, Tablet, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 498 lira ile rekor tazeledi Camideki görüntü İlber Ortaylı'yı kızdırdı: Bu ne zevksizlik Ermenistan'a üst düzey darbe! Dağlık Karabağ'ın sözde savunma bakanı cephede yaralandı Son Dakika: Yükselişleri durdurulamıyor! Dolar ve euro yeni güne de rekorla başladı Ermenistan ordusunun hali içler acısı! Sahte koronavirüs raporuyla ordudan kaçıyorlar Akıllara durgunluk veren olay! 8 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü 2 günlük bebeğini öldürdüğü ileri sürülen anne, canlı yayınında gözaltına alındı Uzman isim, Hatay'da öldürülen teröristlerle ilgili çarpıcı detayı paylaştı: Paramotorla sınırı geçmeleri Türkiye'de ilk kez oldu
Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti Usta tiyatrocu Hikmet Karagöz hayatını kaybetti         
10:32
Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı Son Dakika! 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı hazırlığı yapan teröristler yakalandı         
10:19
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine 'terörist' diyen Wilders hakkında suç duyurusunda bulundu         
10:06
Fatih Terim, Feghouli'ye Ankaragücü maçında ilk 11'de yer vermeyecek Fatih Terim, Feghouli'ye Ankaragücü maçında ilk 11'de yer vermeyecek         
09:56
Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den Bugün yeni parti için yola çıkacak Sarıgül'den "Cumhur İttifakı'na mı katılacaksınız?" sorusuna yanıt         
09:44
Hollandalı Geert Wilders'tan küstah NATO çağrısı: Türkiye atılsın Hollandalı Geert Wilders'tan küstah NATO çağrısı: Türkiye atılsın         
09:41
Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü Hatay'daki patlama sonrası İskenderun Emniyet Müdürü uzun namlulu silahla sokağa inip terörist peşine düştü         
09:18
Oğlu tarafından bıçaklanan baba, eşini arayıp ''Alo hanım, oğlum beni bıçakladı'' dedi Oğlu tarafından bıçaklanan baba, eşini arayıp ''Alo hanım, oğlum beni bıçakladı'' dedi         
08:13
Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti Silikonlarını yenilettiği konuşulan Serenay'a özel doktor! Evine kadar gelip muayene etti         
07:40
Yabancı uyruklu adam ve kadını otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar Yabancı uyruklu adam ve kadını otomobilden indirip üzerlerine kurşun yağdırdılar         
05:10
Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağına büründü Küçük Çamlıca Televizyon Kulesi Türk Bayrağına büründü         
00:16
Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi Son Dakika! Bakan Soylu'dan İskenderun'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama: İki terörist de etkisiz hale getirildi         
22:57
Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı Mehmet Akif Alakurt'tan yine gündeme bomba gibi düşecek hareket! İçki içip araç kullandı         
20:46
Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısı dünya basınında geniş yankı buldu         
17:11
Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları Araç alacaklar dikkat! Faizi sıfırladılar, işte otomobil markalarının kampanyaları         
16:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın boykot çağrısı sonrası merak konusu oldu! İşte Türkiye'de satılan Fransız malları         
15:28
Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu Aracı olmadan ürünlerini pazarlamak isteyen köylüler, imece usulü fabrika kurdu         
10:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2020 10:50:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Askıda tablet kampanyasında çocukların yüzü gülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei