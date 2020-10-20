Son Dakika | Aslan balığı zehrine karşı "sıcak su" tavsiyesi - Son Dakika

Son Dakika | Aslan balığı zehrine karşı "sıcak su" tavsiyesi

20.10.2020 11:09
Son Dakika | Aslan balığı zehrine karşı

Gelen son dakika haberine göre İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş Toklu, aslan balığı zehrine karşı sıcak su uygulamasını önerdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Savaş Toklu, aslan balığı zehrine karşı sıcak su uygulamasını önerdi.

Toklu, dalış yapmak için geldiği Bodrum'da, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede daha önceki yıllarda da dalış yaptığını ancak bu dalışında deniz altında farklı canlı türlerine rastladıklarını söyledi.

Daha önceden sık gördükleri deniz kestanelerini artık çok seyrek gördüklerini belirten Toklu, bölgede aslan balığına rastladıklarını dile getirdi.

Bu türlerin hem çevredeki ekolojik dengeyi bozduğunu hem de insan sağlığı açısından sıkıntılara yol açabildiğine işaret eden Toklu, şunları kaydetti:

"Balon balığının yenmesi zehirli etkilere yol açabiliyor, bazen öldürücü de olabiliyor. Aslan balığının da dikenleri zehirli. Sırtında ve yüzgeçlerinde dikenleri var. Battığı zaman o bölgede şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve morarmaya neden olabiliyor. Hassas kişilerde alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Bulantı, kusma, tansiyon düşüklüğü ve yüksekliği gibi birtakım ciddi belirtilere yol açabiliyor."

Yapılması gerekenler

Toklu, zararlı deniz canlılarının ısırması veya dikenlerini batırması durumunda yapılması gerekenler olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Aslan balığının dikeni battığı zaman yapılması gereken ilk olarak o bölgeyi sıcak suya tutmak. Bu suda yaklaşık 30-60 dakika arasında beklettiğimiz zaman zehrin etkisi azalıyor. Daha sonra kişide ortaya çıkan belirtilere göre tıbbi tedavi de gerekebilir ama ilk yardımda yapılması gereken sıcak suda bekletmek. Balon balığını da yememek lazım. Toplumun bu konuda bilinçlendiğini düşünüyorum."

İnsanların ilk yardım konusunda bilinçli davranmasının hayat kurtardığını vurgulayan Toklu, bu tür zehirlenmelerde muhakkak uzmandan yardım istenmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Tıp Fakültesi, İstanbul, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son Dakika | Aslan balığı zehrine karşı 'sıcak su' tavsiyesi - Son Dakika

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