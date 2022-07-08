Son dakika... AŞTİ'de bomba paniği - Son Dakika
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Son dakika... AŞTİ'de bomba paniği

08.07.2022 14:12
Son dakika... AŞTİ'de bomba paniği

Son dakika haberi: Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bir peronda bulunan şüpheli paketin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, unutulan bavulu fünye ile imha etti.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) bir peronda bulunan şüpheli paketin ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen bomba imha ekipleri, unutulan bavulu fünye ile imha etti.

Olay öğle saatlerinde AŞTİ'de meydana geldi. 45 numaralı peronda duran şüpheli bir paketin ihbarı üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi. Bu esnada güvenlik için şerit çekilirken, terminale otobüslerin girişi yasaklandı. Daha sonrasında bomba imha ekipleri şüpheli paketi fünye ile imha etti. İçinden çocuk eşyasının çıktığı bavul çevrede kısa süreli paniğe neden oldu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... AŞTİ'de bomba paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... AŞTİ'de bomba paniği - Son Dakika
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