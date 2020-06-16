Son Dakika | Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) dün başlayan ve bugün sona eren para politikası toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmeyen banka, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri karşısında ek genişleyici önlemler almaktan çekinmeyeceği taahhüdünde bulundu.

Öte yandan dün ABD Merkez Bankası (Fed), İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağını duyurdu.

BoJ ve Fed'in açıklamalarının ardından Asya borsalarında dünkü kayıpların telafi edildiği görüldü.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 4,9 artarak günü 22.582 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,2 yükselerek 2.926 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,1 artışla 33.593 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 yükselişle 24.417 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 5,3 primle 2.138 puanda seyrediyor.