Son dakika... Asya borsaları yükseldi - Son Dakika

Son dakika... Asya borsaları yükseldi

Son dakika gelişmesine göre Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 9 milyonu aşarken, ikinci dalgaya yönelik endişeler de gündemde kalmaya devam ediyor.

Buna karşın, özellikle ABD'de açıklanan verilerin pozitif bir tablo ortaya koyması sonrası piyasalarda ekonomilerin hızlı bir şekilde toparlanacağı beklentilerinin fiyatlandığı görülüyor.

Bugün Japonya'da açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 37,8 ile önceki aya göre 0,6 puan düşüş kaydetse de aynı dönemde hizmet PMI 26,5'ten 42,3'e yükseldi. Veri sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artarak 22.549 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 107,1 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2 yükselerek 2.971 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1 artışla 35.257 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 24.855 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 primle 2.131 puanda seyrediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Asya borsaları yükseldi - Son Dakika Ekonomi

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