Son dakika: Asya borsaları yükseldi

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomideki toparlanmanın güçlü olacağı beklentilerinin fiyatlanması ve tahvil faizlerinin yüzde 1,6'nın altına inmesi sonrası, küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Öte yandan bu hafta kararları açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) toplantısı öncesinde, BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, getiri eğrisinin kontrolünün çerçevesini değiştirmeye gerek olmadığını belirterek, "BoJ getiri eğrisi kontrolü için tahvil satın alıyor. Ayrıca, hur hareketlerinin enflasyon üzerindeki etkisini yakından izliyoruz." değerlendirmelerini yaptı.

Gelişmelerin ardından kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.447 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 yükselerek 3.047 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 artışla 29.921 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 109,2 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 50.470 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 29.031 puanda seyrediyor.