Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

20.11.2020 13:37
Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1639 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 415 bin 67'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar ölenlerin sayısı 8 bin 25'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 375 bin 237 oldu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 2 bin 275 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayı 443 bin 434'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19'dan 17 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 6 bin 322'ye yükseldi.

Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 143'e yükseldiği ülkede, bugüne kadar virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 52 kişi iyileşti.

Singapur'da Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla, birden fazla kullanılabilen maske ücretsiz olarak dağıtılacak.

Singapur yerel basınında çıkan haberlere göre, holding şirketine bağlı bir vakıf, 30 Kasım'dan itibaren vatandaşlarına ücretsiz, çift antimikrobiyal maske dağıtacağını duyurdu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 26 yeni Kovid-19 vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 5 bin 518'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmazken, kentte şimdiye kadar 108 kişi öldü.

Hong Kong yerel medyasında çıkan haberlerde, ülke genelinde artan Kovid-19 vakalarının ardından ilkokullarda yüz yüze eğitime iki hafta ara verildiği bildirildi.

Geçen hafta, ülkede üst solunum yolu enfeksiyonunda yaşanan artış nedeniyle anaokullarının iki hafta süreyle kapalı kalacağı bildirilmişti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, virüs kaynaklı yeni can kaybı olmadı.

Vaka sayısının 3 bin 892'ye çıktığı ülkede, bugüne kadar virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 745 kişi de iyileşti.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 2 yeni vaka kaydedildi. Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği adada, toplam vaka sayısı 611'e ulaştı.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Bangladeş, Singapur, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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