Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

12.12.2020 16:43
Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1301 Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam sayı 448 bin 331'e çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 35 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, ölenlerin sayısı 8 bin 730'a, iyileşenlerin sayısı 409 bin 433'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tespit edilen 1329 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 489 bin 178'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 20'ye yükseldi.

Ülkede bugüne kadar 489 bin 178 kişi iyileşti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Singapur'da bugüne dek 58 bin 313 vaka görülürken virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 58 bin 192 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde son 24 saatte 69 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 bin 447'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle can kaybının olmadığı kentte şimdiye kadar 114 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 6 bin 114 kişi sağlığına kavuştu.???????

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, can kaybı olmadı.

Vaka sayısı 4 bin 192'ye çıkan ülkede, virüse yakalanan 60 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 915 kişi iyileşti.

Tayland'da ilk Kovid-19 vakası 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk vaka olmuştu.

- Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 8 Kovid-19 vakası tespit edildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Tayvan'da toplam vaka sayısı 733'e ulaştı.

Tayvan'da virüse yakalanan 601 kişi sağlığına kavuştu.

Filipinler, Bangladeş, Tayvan, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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