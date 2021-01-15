Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.01.2021 13:13
Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 48 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 496 bin 646'ya çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 876'ya, iyileşenlerin sayısı ise 459 bin 737'ye yükseldi.

Hükümet, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün yayılmasını önlemek üzere aralarında ABD, İngiltere ve Çin'in olduğu 32 ülkeden gelenlere uyguladığı seyahat yasağının 31 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 762 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 526 bin 485'e çıktı.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 862'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte biri yurt içi kaynaklı 30 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 59 bin 59 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 757 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 453'e yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 161 kişinin hayatını kaybettiği Hong Kong'da Kovid-19 bulaşan 8 bin 684 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 34'ü yurt dışı kaynaklı 188 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Son 24 saatte can kaybının olmadığı ülkede, 69 kişi hayatını kaybetti.

Bugüne kadar 11 bin 450 vakanın görüldüğü ülkede, virüs bulaşan 8 bin 288 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezi'nde yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 1 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadığı bildirildi.

Açıklamada, yeni vakanın Endonezya'dan balıkçı teknelerinde çalışmak için gelen 20'li yaşlardaki bir işçi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkedeki toplam vaka sayısı 843'e çıkarken, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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