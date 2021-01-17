Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

17.01.2021 14:25
Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberler: Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1895 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 500 bin 577'ye çıktı.

Son 24 saatte virüs nedeniyle 11 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 9 bin 895'e, iyileşenlerin sayısı 465 bin 991'e yükseldi.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 569 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 527 bin 632'ye çıktı.

Son 24 saatte 23 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 7 bin 906'ya ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 2'si yurt içi kaynaklı 30 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Ülkede bugüne kadar 59 bin 113 vaka görüldü, virüs nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti, 58 bin 784 kişi iyileşti.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece vaka sayısı 9 bin 558'e yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 162 kişinin yaşamını yitirdiği Hong Kong'da Kovid-19 bulaşan 8 bin 758 kişi de iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 374 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 70 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, vaka sayısı 12 bin 54'e çıktı. Virüs bulaşan 9 bin 15 kişi sağlığına kavuştu.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakası görüldü, virüs nedeniyle can kaybı yaşanmadı.

Toplam vaka sayısının 855'e çıktığı Tayvan'da, virüs nedeniyle bugüne kadar 7 kişi yaşamını yitirdi.

Filipinler, Bangladeş, Hong Kong, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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