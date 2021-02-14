Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

14.02.2021 14:33
Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Bugüne kadar 89 bin 763 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi yaşamını yitirdi, 84 bin 438 kişi iyileşti.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı bağlantılı 326 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 83 bin 525'e çıktı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1522'ye yükseldi. Bugüne dek 73 bin 559 kişi sağlığına kavuştu.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 194 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 904 bin 940'a çıktı, 10 milyon 611 bin 731 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte 92 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 155 bin 642'ye yükseldi.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1928 Kovid-19 vakasıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 549 bin 176'yı buldu.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 515'e, iyileşenlerin sayısı 511 bin 743'e ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 326 Kovid-19 vakasıyla toplam vaka sayısı 540 bin 592'ye ulaştı.

Son 24 saatte 8 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı 8 bin 274'e çıktı. Ülkede bugüne dek 487 bin 229 kişi iyileşti.?????

Bangladeş hükümeti, bazı medreseler dışındaki eğitim kurumlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Ülkede Mart 2020'de kapatılan eğitim kurumlarının tekrar eğitime başlama tarihi birkaç kez ertelenmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 14 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 59 bin 800 vakanın görüldüğü ülkede 29 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 604 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 166 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 80 kişi yaşamını yitirdi.

Toplam vaka sayısının 24 bin 571'e çıktığı ülkede 22 bin 111 kişi sağlığına kavuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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