Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

15.03.2021 16:19
Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 5 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 49 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 238 kişi iyileşti.

Ülke genelinde 64 milyon 980 bin kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12'si yurt dışı bağlantılı, 382 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 96 bin 107'ye çıktı.

Son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1675'e yükseldi. Bugüne kadar 87 bin 754 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede Kovid-19 aşısı olduktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ise 16'ya yükseldi.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 26 bin 291 yeni vakaya rastlandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 milyon 385 bin 339'a çıktı ve 11 milyon 7 bin 352 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 118 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 158 bin 725'e yükseldi.

Öte yandan, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki ilkokullarda salgın nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitime yeniden başlandı.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 30 yeni vakanın saptanmasıyla toplam vaka sayısı 11 bin 312'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 769 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 5 bin 404 artışla 626 bin 893'e yükseldi.

Son 24 saatte 8 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 837'e, iyileşenlerin sayısı 560 bin 577'ye ulaştı.

Bu arada, Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Harry Roque'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 12 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 117 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 59 bin 968 kişi iyileşti.

Kovid-19 Görev Gücü Eş Başkanı Lawrence Wong, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 10'una Kovid-19 aşısının ilk dozunun yapıldığını söyledi.

Ülkede, Moderna ve Pfizer-BioNTech şirketleri tarafından geliştirilen Kovid-19 aşıları kullanılıyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 78 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 27 bin 5'e çıktığı ülkede 26 bin 154 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 87'ye yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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