Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10'u yurt dışı kaynaklı 11 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi, hayatını kaybeden olmadı.

Ülkede bugüne dek 90 bin 83 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 283 kişi iyileşti.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1899 Kovid-19 vakasına rastlandı, 18 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısının 566 bin 838'e çıktığı ülkede, virüs bulaşan 8 bin 642 kişi hayatını kaybetti, 519 bin 141 kişi sağlığına kavuştu.

Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılama uygulamalarına destek olmak için Dünya Bankasının 500 milyon dolar sağlayacağı duyuruldu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 22'si yurt dışı bağlantılı, 463 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 97 bin 757'ye çıktı.

Son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1690'a yükseldi. Bugüne kadar 89 bin 523 kişi sağlığına kavuştu.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede 13 yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 364'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 203 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 837 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 7 bin 103 artışla 648 bin 66'ya çıktı.

Son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiği ülkede ölenlerin sayısı 12 bin 900'e, iyileşenlerin sayısı 561 bin 902'ye ulaştı.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 167 vakanın görüldüğü ülkede bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 14 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 100 Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam vaka sayısının 27 bin 594'e çıktığı ülkede, 26 bin 450 kişi sağlığına kavuştu.

Ülkede son 24 saatte virüs kaynaklı bir kişi öldü, salgının başından bu yana toplam 90 kişi yaşamını yitirdi.

Tayvan

Tayvan Epidemi Kontrol Merkezinin açıklamasına göre, son 24 saatte yurt dışı bağlantılı 6 Kovid-19 vakası görüldü.

Toplam vaka sayısının 1004'e çıktığı Tayvan'da virüs nedeniyle bugüne kadar 10 kişi öldü.

Kamboçya

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da Kovid-19 salgınının başından bu yana virüs kaynaklı 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kamboçya'da bugüne kadar 1578 Kovid-19 vakası tespit edildi.