Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.03.2021 19:13
Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haber... Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 8 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülkede Kovid-19'dan ölüm bildirilmedi.

Ülkede bugüne dek 90 bin 167 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 364 kişi iyileşti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede 28 Mart itibarıyla 102 milyon 400 binden fazla doz Kovid-19 aşısı uygulandığını duyurdu.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 20'si yurt dışı bağlantılı 482 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 101 bin 757'ye çıktı.

Son 24 saatte bir kişinin hayatını kaybetmesiyle salgındaki ölü sayısı 1722'ye yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan 93 bin 855 kişi iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 62 bin 714 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 11 milyon 987 bin 860'a çıktı ve 11 milyon 330 bin 279 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 312 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 161 bin 715'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede bir yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 447'ye yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 40 kişi iyileşti.

Tayvan

Toplam 1022 vakanın tespit edildiği Tayvan'da, son 24 saatte 2 yeni vakaya rastlandı.

Bugüne dek virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 9 bin 475 artışla 721 bin 892'ye çıktı.

Son 24 saatte 11 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 170'e, iyileşenlerin sayısı 603 bin 154'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 12 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 300 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 113 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 77 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 734'e çıktığı ülkede, 27 bin 239 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 94 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle bir kişi öldü.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Asya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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