Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.03.2021 13:25
Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, tamamı yurt dışı kaynaklı, 15 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi. Ülkede Kovid-19'dan ölüm bildirilmedi.

Bugüne dek 90 bin 182 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi öldü, 85 bin 374 kişi iyileşti.

Çin'de 28 Mart itibarıyla 106 milyon 61 bin doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, 14'ü yurt dışı bağlantılı, 384 yeni vaka tespit edildi, vaka sayısı 102 bin 141'e çıktı.

Son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 1726'ya yükseldi. Bugüne kadar Kovid-19'dan 94 bin 124 kişi iyileşti.

Son zamanlarda bir sauna, eğlence tesisi ve lojistik merkeziyle bağlantılı vakalarda artış görülüyor.

Bu arada Kovid-19'un İngiltere'de saptanan yeni türü, Güney Kore'de şimdiye kadar 289 kişide tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 aşılama programının başladığı 26 Şubat'tan bu yana toplamda 793 bin 966 kişi aşılandı.

Aşılandıktan sonra hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21'e yükseldi.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 68 bin 20 yeni vakaya rastlandı.

Vaka sayısı 12 milyon 39 bin 644'e çıktı ve 11 milyon 355 bin 993 kişi iyileşti.

Son 24 saatte 291 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 161 bin 843'e yükseldi.

Hong Kong

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Bölgede bir yeni vakanın saptanmasıyla vaka sayısı 11 bin 455'e yükseldi.

Hong Kong'da bugüne kadar 205 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 40 kişi iyileşti.

Tayvan

Son 24 saatte 2 yeni vakaya rastlanan Tayvan'da, toplam vaka sayısı 1023'e yükseldi.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 10 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, vaka sayısı son 24 saatte 10 bin 16 artışla 731 bin 894'e çıktı.

İlk Kovid-19 vakasının Ocak 2020'de saptandığı ülkede, "Kovid-19 kaynaklı en yüksek günlük ölüm" kaydedildi.

Son 24 saatte 16 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, ölenlerin sayısı 13 bin 186'ya, iyileşenlerin sayısı 603 bin 213'e yükseldi.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Toplam 60 bin 321 vakanın görüldüğü ülkede, bugüne kadar 30 kişi hayatını kaybetti, 60 bin 122 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 39 vaka tespit edildi.

Toplam vaka sayısının 28 bin 773'e çıktığı ülkede, 27 bin 313 kişi sağlığına kavuştu.

Toplamda 94 kişinin hayatını kaybettiği Tayland'da son 24 saatte virüs nedeniyle hayatını kaybeden olmadı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kore, Kore, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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