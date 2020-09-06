Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Gelen son dakika haberine göre Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Asya-Pasifik ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artış sürüyor.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 484 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, toplam vaka sayısının 298 bin 509'a ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 6 bin 342'ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 285 bin 898 oldu.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 40 yeni Kovid-19 vakası kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni vakalardan 13'ünün yurt dışı irtibatlı, 4'ünün Singapur vatandaşı ve ülkede kalıcı çalışma iznine sahip kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.

Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 57 bin 22'ye yükseldi.

Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 56 bin 267 kişi de iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6'sı yurt dışı kaynaklı 21 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı, bölgede toplam vaka sayısı 4 bin 878'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği Hong Kong'da, bugüne kadar virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi, Kovid-19 tespit edilen 4 bin 510 kişi iyileşti.

Filipinler

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 839 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 237 bin 365'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 85 kişi hayatını kaybederken, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 3 bin 875'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı da 184 bin 687'ye ulaştı.

Ülkede halen tedavisi süren 67 bin 786 hasta bulunuyor.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı irtibatlı 6 Kovid-19 vakasına rastlandığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 3 bin 444 olduğu ülkede, bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 281 kişi iyileşti, 105 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Ülkede 2 Haziran'da kadar 58 kişi yaşamını yitirirken, bu tarihten sonra can kaybı görülmedi.

Tayland'da ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası olmuştu.

Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre bugün ülkedeki Kovid-19 vakaları 6 artarak 9 bin 397'ye yükseldi.

Bugün 2 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 9 bin 115, aktif vakalar ise 154 oldu.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı toplam 128 olurken son 24 saatte ölüm görülmedi.

Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 3 bin 444 artışla 194 bin 109'a yükseldi.

Virüse bağlı ölenlerin sayısı 85 artarak 8 bin 25'e, iyileşenlerin sayısı 2 bin 174 artarak 138 bin 575'e ulaştı.

Japonya

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 449 artarak 72 bin 749'a, ölü sayısı 5 artışla 1379'a yükseldi.

Son bir günde yeni 116 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 21 bin 772'ye ulaştı.

Koronavirüs, Pakistan, Singapur, Asya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:49 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

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