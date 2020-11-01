Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

01.11.2020 13:51
Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Asya-Pasifik ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış sürüyor.

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 2 bin 396 Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 383 bin 113'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar ölenlerin sayısı 7 bin 238'e yükseldi.

Filipinler'de Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı da 348 bin 760'a ulaştı.

Bangladeş

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 1568 yeni Kovid-19 vakasıyla toplam sayı 409 bin 252'ye çıktı.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 18 kişinin ölümüyle yaşamını yitirenlerin sayısı 5 bin 941'e yükseldi.

Bangladeş'te şimdiye kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan 325 bin 940 kişi de iyileşti.

Ülkede ilk Kovid-19 vakası 8 Mart'ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart'ta kaydedilmişti.

Singapur

Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Kovid-19 vaka sayısının 58 bin 19'a yükseldiği ülkede, virüs nedeniyle 28 kişi hayatını kaybetti, 57 bin 913 kişi iyileşti.

Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 7 yeni Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüs nedeniyle yaşamını yitiren olmadı.

Bugüne dek 5 bin 331 vaka tespit edilen Hong Kong'da, virüs nedeniyle 105 kişi yaşamını yitirdi, virüs tespit edilen 5 bin 96 kişi iyileşti.

Tayland

Tayland Kovid-19 Durum İdare Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 4 yeni Kovid-19 vakasına rastlandı.

Vaka sayısının 3 bin 784'e çıktığı Tayland'da bugüne kadar virüse yakalanan 59 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 592 kişi iyileşti.

Ülkede ilk vaka 13 Ocak'ta tespit edilmiş, bu, "Çin dışında görülen ilk Kovid-19 vakası" olmuştu.

Tayvan

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 3 yeni vaka kaydedildi.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, toplam vaka sayısı 558'e ulaştı.

Filipinler, Hong Kong, Bangladeş, Asya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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