Son Dakika: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika

Son Dakika: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Son dakika dünya haberi: Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20'ye yükseldi.

Son Dakika: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı, System.String[]

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 91 bin 173'e yükselirken; Pakistan'da vaka sayısı 308 bin 217'ye yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 982 bin 20'ye yükseldi. Asya'daki vaka sayıları da açıklandı. Pakistan'da salgında toplam enfekte kişi sayısı 308 bin 217'ye yükselirken; toplam ölü sayısı 6 bin 437 olarak raporlandı.

HİNDİSTAN'DA VAKA SAYISI 5 MİLYON 732 BİN 518

Hindistan'da ise toplam vaka sayısı 5 milyon 732 bin 518'e ulaştı. Ülkede virüs nedeniyle 91 bin 173 kişi hayatını kaybederken; enfekte kişilerin arasında bulunan 4 milyon 674 bin 987 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

KAZAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 107 BİN 529

Kazakistan'da koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 107 bin 529 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 1699 kişi olarak raporlandı. Ülkede toplamda 102 bin 323 kişinin de iyileştiği açıklandı.

ENDONEZYA'DA VAKA SAYISI 257 BİN 388Öte yandan, Endonezya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 9 bin 977 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 257 bin 388 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 187 bin 958 kişinin iyileştiği açıklandı.

FİLİPİNLER'DE TOPLAMDA 294 BİN 591 KİŞİ ENFEKTE

Filipinler'de ise salgında toplamda 294 bin 591 kişi enfekte olurken; virüs nedeniyle toplamda 5 bin 91 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Asya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:26 - Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son Dakika: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı - Son Dakika Dünya

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