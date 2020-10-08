Son dakika: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 60 bin 462'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 105 bin 554'e yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 835 bin 655'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 483 BİN 844

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran 'da can kaybı 27 bin 658'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 483 bin 844'e çıktı. Bangladeş 'te koronavirüs vaka sayısı 373 bin 151 olarak raporlanırken, can kaybı ise 5 bin 440 olarak raporlandı.IRAK'TA VAKA SAYISI 391 BİN 44 Irak 'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 391 bin 44'e ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 604 kişi olarak raporlandı.SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 337 BİN 711Öte yandan, Suudi Arabistan 'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 947 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 337 bin 711 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 323 bin 208 kişinin iyileştiği açıklandı.PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 316 BİN 934'E ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 316 bin 934 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 544 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 329 bin 637 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 5 bin 925'e çıktı.