Son dakika: Asya ülkelerinde koronavirüs bilançosu açıklandı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 72 bin 852'ye yükseldi. Asya ülkelerinde virüsün merkez üssü haline gelen Hindistan'da virüs kaynaklı ölü sayısı 107 bin 450'ye yükselirken; vaka sayısı ise 6 milyon 979 bin 423'e çıktı.

İRAN'DA VAKA SAYISI 492 BİN 378

Asya kıtasında vaka sayısı olarak 2'nci ülke olan İran'da can kaybı 28 bin 98'e yükselirken, koronavirüs vaka sayısı ise 492 bin 378'e çıktı. Bangladeş'te toplam koronavirüs vaka sayısı 375 bin 870 olarak raporlanırken, can kaybı ise 5 bin 477 olarak raporlandı.

IRAK'TA VAKA SAYISI 397 BİN 780

Irak 'ta koronavirüs teşhisi konulan hasta sayısı toplamda 397 bin 780 ulaşırken; virüs kaynaklı toplam ölü sayısı 9 bin 735 kişi olarak raporlandı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA VAKA SAYISI 338 BİN 539Öte yandan, Suudi Arabistan'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 4 bin 996 kişi hayatını kaybederken; ülkede toplamda 338 bin 539 kişinin enfekte olduğu ve bunların arasından 324 bin 282 kişinin iyileştiği açıklandı.

PAKİSTAN'DA VAKA SAYISI 318 BİN 266'YA ULAŞTI

Pakistan'da koronavirüs vaka sayısı 318 bin 266 kişiye ulaştı. Virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 558 olarak raporlandı. Pakistan'ın ardından Asya kıtasında Filipinler, 334 bin 770 vaka sayısı raporlarken virüs kaynaklı can kaybı ise 6 bin 152'ye çıktı.