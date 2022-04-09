Son dakika: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı - Son Dakika
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Son dakika: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı

09.04.2022 23:30

Son dakika haberi: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı Gözaltına alınan şahısın ifadesinde, "Atıma tımar yapıyordum, Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savunduğu öğrenildi Sakarya'nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, bir vatandaşın...

Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı

Gözaltına alınan şahısın ifadesinde, "Atıma tımar yapıyordum, Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savunduğu öğrenildi

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gözaltına alınan şahsın, "Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savundu.

Olay, Çeltikler Mahallesi'nde eski stat arazisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, atın arkasına geçerek tecavüz ettiği iddia edilen bir kişi, başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Durumun haber verilmesi üzerine ata tecavüz ettiği iddia edilen E.D. isimli şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., emniyetteki ifadesinde, "Atıma tımar yapıyordum, beni kameraya alanlar yanılmış. Tecavüz olayı kesinlikle yok" diyerek kendini savundu. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. İddia edilen görüntülerde ise şahsın atın arkasında durması, o anları kayda alan kişinin ise ihbar etmesi yer alıyor.

Son dakika: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı
Son dakika: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı

YORUMLAR
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Sakarya, Geyve, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs kameraya böyle yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
23:40 Ata cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen adam kendini savundu: Atıma tımar yapıyordum
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