Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

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