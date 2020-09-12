Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yayımlanan mesajda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:07 - Kaynak: AA
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