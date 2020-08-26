Son Dakika: Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor - Son Dakika

Son Dakika: Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor

Son dakika haberi: Atakum Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor.

Son Dakika: Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor, System.String[]

Atakum Belediyesi, kentteki tüm cadde ve sokaklarda evsel atıkların toplanması amacıyla kullanılan çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor. Belediye bünyesinde piyasanın yarı fiyatına yapılan imalat ile giderler yüzde 50 oranında azalırken çeşitli sebeplerle zarar gören konteynerler de aynı atölyede tamir edilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Atölye ekibi, aylık 200 adet konteyner üretiminin yanı sıra 300 adet onarım gerçekleştirebiliyor.

Atakum Belediyesi, Samsun'un en hızlı büyüyen ilçesinde vatandaşlara sunulan hizmeti etkin ve ekonomik hale getirmek için üretim bantları oluşturdu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin talimatıyla yaklaşık dört ay önce kurulan Makina İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü, kendi atölyelerinde gerçekleştirdiği imalatlar ile hizmet sürecindeki aracıları ortadan kaldırırken, yurttaşların vergileri oluşan belediye bütçesinin etkin kullanımında önemli tasarruf kalemleri oluşturuyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, Atakum Belediyesi'nin Alanlı Mahallesi'nde bulunan şantiye alanını üretim ve onarım üssüne dönüştürdü. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı birimlerden biri olan Konteyner Üretim ve Tamir Atölyesi'nde imal edilen çöp konteynerleri, kullanıma hazır halde satın alınan ürünlere göre yüzde 50 maliyetle üretilebiliyor.

Aylık 200 imalat 300 onarım kapasitesi

Ekipler, tamamen yerli imkanlarla sıfırdan ürettikleri çöp konteynerlerinin yanı sıra çeşitli sebeplerle kullanım dışı kalan konteynerleri de tamir ederek milli servetin kaybını önlüyor. Bilinçsiz kullanım, zamana bağlı yıpranma ve trafik kazası gibi gerekçelerle zarar gören çöp konteynerleri atölyede revizyondan geçirilerek yeniden kullanıma sunuluyor. Atölyede görev yapan üretim ekibi, bir günlük mesai ile yaklaşık 10 adet konteyner imalatı gerçekleştirebiliyor. Ekip, onarım çalışması yürüttükleri günlerde ise 15 adet konteyneri revize ederek yeniden kullanıma hazır hale getirebiliyor. Atakum Belediyesi'nin Konteyner Üretim ve Tamir Atölyesi'nde aylık 200 adet sıfır çöp konteyneri imal edilebilirken, 300 adet konteyner de onarılarak yeniden kullanıma sunulabiliyor.

Metal plakadan son ürüne dönüşüyor

Atakum Belediyesi'nin tam donanımlı konteyner atölyesine metal plakalar şeklinde ulaşan ham malzemeler kısa süre içerisinde çöp konteynerine dönüşerek Atakumluların kullanımına sunuluyor. Atölyeye giriş yapan metal plakaları üretim tezgahlarına aktaran imalat ekipleri, öncelikle ebatlama işlemini gerçekleştiriyor. Üzerleri işaretlenen metal plakalar, demir makası ile kesilerek üretime uygun parçalar haline getiriliyor. Ekipler, sac bükme makinesine aktardıkları parçaları kırım noktalarından katlayarak konteynerlere ilk şeklini vermiş oluyor. Bu işlemin ardından kaynak ustasının kontrolüne geçen konteynerin kenarları birleştiriliyor. Uzun ömürlü olması için üst kısmına profil destekler eklenen konteynere, menteşe sabitlenerek üzerine açılır-kapanır kapak oturtuluyor, sağ ve soluna ise kaldırma kolları montajlanıyor. Kaynak ustasının taban kısmına eklediği platformlara dört adet tekerlek montajlanıyor. Kompresör kullanılarak iç ve dış kısımları boyanan konteynerin, ön yüzüne şablon aracılığıyla 'Atakum Belediyesi' ifadesi işleniyor.

Gider kalemini yüzde 50 azaltıyor

Kalite kontrol safhasında sızdırmazlık testinden geçirilen konteynerler, sorunsuz olmaları durumunda Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç duyulan noktalara sevk ediliyor. Atakum genelinde evsel atıkların sevkiyat öncesi biriktirilmesi için yaklaşık 7 bin adet çöp konteyneri kullanılıyor. Yeni yerleşim alanlarının oluşumu ile birlikte konteyner sayısı artış gösterirken farklı gerekçelerle zarar gören konteynerler de yenileri ile değiştiriliyor. Konteyner üretim ve onarım süreçlerini kendine ait atölyede gerçekleştiren Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, belediye bütçesinde önemli gider kalemlerinden birini yüzde 50 oranında azaltıyor. - SAMSUN

Samsun, Atakum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 14:02

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Atakum Belediyesi çöp konteynerlerini kendi atölyesinde üretiyor - Son Dakika
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