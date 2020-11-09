Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi - Son Dakika

Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi

09.11.2020 10:35
Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi, System.String[]

Son dakika haber... Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci öncülüğünde kurulan Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) ilk hibe desteğini aldı.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve eşi Av. Gülay Deveci öncülüğünde kurulan Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK) ilk hibe desteğini aldı. Ticaret Bakanlığı, Atakum'da kadın emeğini ekonomiye kazandırmayı hedefleyen ATAK'ın üretim tesisinde ihtiyaç duyulan makine ve üretim tezgahlarını hibe ediyor.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin kentteki kadınlara sözünü verdiği ve geçen ağustos ayında kurulma çalışmaları tamamlanan Atakum Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ATAK), üretim tesisini hızla kuruyor. Samsun'un ilk kolektif kadın girişimi olma özelliğini taşıyan ATAK'ın Ticaret Bakanlığı'nın Kooperatifleri Destekleme Programı'na yaptığı makine ve ekipman desteği başvurusu olumlu sonuçlandı. Bakanlığa bağlı Esnaf, Sanatkar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program kapsamında atalık karakılçık buğdayından ürünler ve meyve cipsi imalatına yönelik proje hazırlayan ATAK, üretim tesisine yönelik önemli bir hibe desteği alacak. Atakumlu kadınların emeklerini dayanışma içerisinde gelire dönüştürecekleri üretim tesisinde kullanılacak olan hamur yoğurma, hamur mayalama, paketleme, makarna kesme, meyve kurutma, vakumlama makinelerinin yanı sıra pişirme ve kurutma fırını ile imalat tezgahları Ticaret Bakanlığı tarafından hibe edilecek. Makine parkurunun tamamlanması ile ATAK üyesi kadınlar, Alanlı Mahallesi'nde tam donanımlı bir üretim tesisine sahip olacak. ATAK, Atakum Belediyesi'nce kentte ekim alanının genişletilmesi teşvik edilen karakılçık buğdayı unu ile gıda ürünleri üretecek, kırsal mahallelerde yetişen meyveleri kurutarak ekonomiye kazandıracak. Kadın emeği ile imal edilen gıda ürünleri, ilk etapta Atakum'da kurulacak olan satış mağazasında halka sunulacak. ATAK'ın ürünleri aynı zamanda Türkiye'nin farklı kentlerinde yerel yönetimlerce kurulan gıda marketlerinin raflarına girecek. İlerleyen dönemde üretim kapasitesini artırmayı amaçlayan atak ihracat yapmayı hedefleyecek.

Atak'ın ardından Samsun'da yeni kadın kooperatifleri kuruluyor

Kentte kadınları bir araya getiren ilk kolektif kadın girişimi olan ATAK'ı ziyaret eden Samsun Ticaret İl Müdürü Cemil Kocaoğlu ve Müdürlüğün proje sorumlusu Nazlı Saral; ATAK Başkanı Melike Balcı, ATAK Yönetim Kurulu Üyesi Av. Gülay Deveci, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ve Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kooperatif sorumlusu Eylem Oktay ile bir araya geldi. ATAK'ın Samsun'da kollektif kadın çalışmalarına öncülük ettiğini belirten Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, Atakum'daki girişimin ardından kentin farklı ilçelerinde kısa süre içerisinde beş yeni kadın kooperatifi kurulduğunu, altıncısının da kurulma aşamasında olduğunu kaydetti. Yetkililer, "ATAK'ın projesini sonuna kadar götürmemiz durumunda Samsun'da bir ilki başarmış ve birlikte çalışabileceğimizi göstermiş olacağız. Kentteki herkes taşın altına elini koymaya başladı. Bu performansı sürdürdüğümüzde yerel kalkınmada önemli bir model oluşturacağız. ve bunu da kadınlarla başarmış olacağız. Bu da çok daha güzel bir örnek teşkil edecek. Şimdiden önümüz açılmaya başlandı, farklı kentlerle ve yurtdışı ile bağlantılar kurma çabası içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

'Yerel kalkınma modellerine belediyeler öncülük ediyor'

Ziyarette konuşan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, yeni dünya düzeni içerisinde yerel kalkınma modellerinin öne çıkmaya başladığına dikkat çekerek, "Dünyanın her yerinde bu model uygulanmaya başladı. Karadeniz'de geçmişte başarılı modeller vardı. Zaman içerisinde ya hantallaşıp yok oldular ya da bölge onlara sahip çıkmadığı için farklı coğrafyalara göç etmeyi tercih ettiler. İşlemeyen ekonomik modellerin değişmesi gerekiyor. Devlet teşvik amaçlı para veriyor, iyi bir yatırımcıya denk gelirse sonu geliyor. Ancak kötü bir yatırımcıysa har vurup harman savuruyor. Şimdi yerel yönetimlerin öncülük edeceği; daha verimli, planlı ve üretken ve sürdürülebilir kalkınma modellerine yönelim var. Belediyeler bu noktada çok önemli. Türkiye ticaretinin yüzde 70'inin döndüğü yerlerde belediyeler üretmeye başladı. Örneğin Kayseri'deki yerel yönetimin bölge ekonomisine ciddi bir etkisi var, bu konuda birkaç tane doktora tezi dahi yazılmış. Konya'daki yönetim de aynı şekilde. Tunç Soyer Başkanımız Seferihisar'ı farklı özellikleri ile ön plana çıkarmıştı, şu anda kendisi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve bu alanda Ege Bölgesi'ne öncülük ediyor" dedi.

'Samsun'un yerel kalkınması için tarıma öncelik vereceğiz'

Türkiye'nin dünya ile birlikte olağanüstü, hiç kimsenin alışmadığı bir dönemden geçtiğini hatırlatan Başkan Deveci, "Bu dönem, yazan, üreten, yeni modeller deneyen lider bürokrat ve siyasetçilerin öne çıkacağı bir dönem. 1929 Dünya Ekonomik Buhranı'ndan daha ağır bir sürecin içerisindeyiz. Hem kent içinde hem de ülke genelinde iş birliği yapabileceğimiz uç noktalar oluşturmamız gerekiyor. Kendimizi hatırlatmamız, sürecin içindeki unsurları cesaretlendirmemiz, Ankara bürokrasisinin kabuğunu kırmamız lazım. Samsun Valimiz Dr. Zülkif Dağlı'nın bu alanda önemli tecrübeleri var, daha önce çalışmaları olmuş, dosyaları olduğunu biliyorum. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın ciddi bir birikimi var. Gelecekte Samsun için önemli iş birliklerine imza atacağız. Bizim yerel kalkınmada öncelik vereceğimiz alan tarım olacak. Çünkü Samsun sınırları içerisinde Alaçam'dan Çarşamba'ya kadar sulanabilen verimli topraklar var. Bu potansiyeli katma değerli hale getirerek Türkiye ve dünyaya açma çabasındayız" diye konuştu. - SAMSUN

Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi
Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi

Samsun, Atakum, Kadın, Atak, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Atakum Belediyesi öncü oldu, bakanlıktan hibe desteği geldi - Son Dakika Ekonomi


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