Son dakika! Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı - Son Dakika

Son dakika! Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı

Son dakika haberi... Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı Korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Atakum Belediyesi'nin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemine uygun şekilde hizmete açıldı.

Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı

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SAMSUN - Korona virüs önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatılan Atakum Belediyesi'nin sosyal tesisleri, yeni normalleşme dönemine uygun şekilde hizmete açıldı.

Samsunluların yoğun şekilde faydalandığı Seyir Tesisi, Çakırlar Kafe ve Down Kafe, salgın önlemleri eşliğinde konuklarını ağırlamaya başladı. Konukların sağlığını korumak için tesislerde QR kodlu menü uygulamasına başlandı. Samsunlular, sipariş vermek için menülere dokunmuyor, dijital ortamdaki menüye kendi akıllı telefonları ile kolayca erişebiliyor.

Samsunluların yeme-içme ve dinlenme amaçlarıyla kullandıkları Atakum Belediyesi'ne bağlı Seyir Tesisi, Çakırlar Kafe, Alanlı Sosyal Tesisi ve Down Kafe, yeni normalleşme dönemine yönelik kurallar ile tüm kente hizmet vermeye başladı. Hijyen önlemlerinin üst seviyede uygulandığı tesislerin girişinde ateş ölçümü ve maske kontrolü yapan yapan görevliler, konukların ellerini dezenfekte etmelerini sağlıyor. Yeni normalleşme dönemine yönelik farklı önlemlerin de alındığı tesislerde toplum sağlığının korunması için oturma düzeninden menü kullanımına, gıda hazırlığından servisine kadar tüm süreçler kontrol altında tutuluyor. Samsunlulara geniş bir kent manzarası eşliğinde lezzetli yemekler sunan Seyir Tesisi'nde masalar arasındaki mesafeler kurallara göre yeniden düzenlendi. Dileyen konuklar kamelyaları kullanarak izole alanlarda vakit geçirebiliyor. Tesise giriş yapan konukların ateşleri ölçülerek el dezenfektanı kullanmaları sağlanıyor.

Seyir tesisinden QR kodlu temassız menü

Fiziksel mesafeye uygun şekilde düzenlenen masalara oturan konukların el temasını azaltmak için teknolojik bir çözüm geliştirildi. Sipariş öncesi konuklara sunulan basılı menülerin kullanımı virüs salgını nedeniyle sınırlandırıldı. Tesise gelen konuklar için QR kodlu Menü uygulaması başlatıldı. Teknoloji sayesinde hijyen sağlayan uygulama kapsamında konuklar, kendilerine ait akıllı telefonun kamera uygulamasını açarak servis görevlileri tarafından sunulan QR kodu okutuyor. Bu sistem ile mekandaki yiyecekler ve fiyatlarını gösteren dijital menü, saniyeler içinde konukların telefon ekranında görünür hale geliyor. Yaşama geçirilen QR kodlu Menü, el temasını azaltarak mekana misafir olan Samsunluların sağlığını koruyor. İstiklal Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde yer alan Seyir Tesisi'ne ulaşmak isteyen Samsunlular, bölgedeki yönlendirme tabelalarını takip edebiliyor.

Engelleri kaldıran 'down kafe'

Atakum Belediyesi'nin engelsiz yaşam projelerinden biri olan Down Kafe, yeni normalleşme sürecinde hizmet vermeye başlayan Atakum Belediyesi tesisleri arasındaki yerini aldı. Down sendromlu bireylerin istihdam edilerek sosyal yaşama katılmalarını sağlayan özel tesise gelen konuklar ateş ölçerle karşılanıyor. Vücut sıcaklıkları ölçüldükten sonra dezenfektan kullanmalarını sağlanan konuklara, Down Kafe'de sıcak ve soğuk içecek servisi yapılıyor. Down Kafe Cumhuriyet Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile 57. Sokak arasındaki bölgede yer alıyor. Ömürevleri Tramvay İstasyonu ve Çobanlı İskelesi'ne yürüme mesafesindeki mekanı ziyaret eden konuklar, keyifli vakit geçirmenin yanı sıra Atakum'daki engellerin kaldırılmasına destek oluyor.

Kent stresinden uzak çakırlar korusu

Karadeniz bölgesindeki sayılı longoz ormanlarından biri olan Atakum Belediyesi Çakırlar Korusu'nda yer alan Çakırlar Kafe de doğa ile iç içe keyifli vakit geçirmek isteyen Samsunlulara kapılarını açtı. Yeni normalleşme dönemi kurallarının uygulandığı tesise gelenlerin ateşi ölçülerek, maske takma zorunluluğu konusunda uyarıda bulunuluyor. Dezenfektan kullanması sağlanan konuklar, kapalı ve açık mekanlarda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenen masalarda vakit geçirebiliyor. Subasar ormanı olan Çakırlar Korusu'nda dev ağaçların gölgesine konumlandırılan masalar, özellikle hafta sonları kent stresinden uzaklaşmak isteyen Samsunlularca tercih ediliyor. İncesu Yalı Mahallesi'ndeki tesise R12 otobüs ring hattı ya da Taflan dolmuşları ile ulaşım sağlanabiliyor. Çakırlar Korusu, Orman Piknik durağında yer alıyor. Tesise özel araçları ile gitmek isteyen yurttaşlar, Samsun-Bafra karayolunu takip ederek Yalı Mahallesi Kavşağı'ndan Samsun istikametine geri döndüklerinde Çakırlar Korusu'nun otopark alanına ulaşabiliyor.

Koronavirüs, Samsun, Atakum, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 13:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! Atakum Belediyesi tesislerinde QR kodlu menü ile temas azaldı - Son Dakika Ekonomi

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