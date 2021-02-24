Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika

Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

24.02.2021 04:23
Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı, System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliği ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Ömer Özyılmaz atandı.

DSİ Genel Müdürlüğüne ilişkin atama kararı 16 bölge müdürlüğüne atama yapıldı. Buna göre, DSİ 3. Bölge Müdürlüğüne Kağan Şan, 5. Bölge Müdürlüğüne 11. Bölge Müdürü Murat Alp, 7. Bölge Müdürlüğüne Ahmet Ersin Gökçe, 8. Bölge Müdürlüğüne 20. Bölge Müdürü Emrah Köleoğlu, 9. Bölge Müdürlüğüne 5. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, 12. Bölge Müdürlüğüne 9. Bölge Müdürü Okan Bal, 13. Bölge Müdürlüğüne 12. Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, 14. Bölge Müdürlüğüne Celaleddin Ensar Şengül, 17. Bölge Müdürlüğüne Ayhan Şahna, 18. Bölge Müdürlüğüne Rahmi Şahin, 20. Bölge Müdürlüğüne Sadullah Seven, 21. Bölge Müdürlüğüne Göktuğ İlter, 23. Bölge Müdürlüğüne İbrahim Yaroğlu, 24. Bölge Müdürlüğüne Şükrü Baysal, 25. Bölge Müdürlüğüne 1. Bölge Müdürü Nazmi Koçak ve 26. Bölge Müdürlüğüne Celal Tokalak getirildi.

Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri, Cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika


Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye skandal S-400 tehdidi! Bir de Ankara'yı suçladılar Nüfusa oranla en fazla vakanın görüldüğü Ordu'da yeni kısıtlamalar getirildi Aslıhan Gürbüz'ün eski mesleğini duyanlar şaşkınlık yaşadı Yeni dönem Mart'ta başlıyor! Normalleşme kriterlerine göre sadece 4 il sınıfı geçti, 12 ilde durum vahim Aradıkları telefon olay yerinde çalınca babalarının öldüğünü anladılar Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Rakamlar bazı liderlerin uykularını kaçıracak "Görüntüleri izletin" talebi iki kez karşılık bulmayan Erdoğan sinirlendi: Firma bu işlerde mahir değil mi? Yaz sezonunu açan eski manken Şebnem Schaefer, fiziğiyle görenleri büyüledi
İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi İYİ Parti, erken seçim için tarihi verdi         
00:49
Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı Devlet hastanesinde mide bulandıran olay! İki çalışan cinsel ilişkiye girerken yakalandı         
22:15
Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık Gara'da yakalanan iki teröristin itirafları ortaya çıktı: Operasyon başlarsa 'öldürün' talimatı aldık         
20:18
Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı Cinnet getiren baba; kendini, eşini ve 3 çocuğunu bıçakladı         
19:45
Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı Sokak ortasındaki infazın ardından yasak aşk çıktı         
18:56
İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı İran'da idamını beklerken kalp krizinden ölen kadın yine de asıldı         
17:23
Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada Kıskanç kadın, silahla bastığı mekanda kocasıyla içki içen kadını öldürdü! O anlar kamerada         
15:10
Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı Yer çekimsiz yoga yapan Çağla Şıkel, hareketleriyle ağızları açık bıraktı         
14:54
Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi Uygunsuz halde yakaladığı eski eşini öldüren çifte cinayet sanığına 2 kez müebbet istemi         
13:40
Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir Vaka sayısına göre 5 ilimiz kara listede! Normalleşmeleri 1 Mart'tan sonraya kalabilir         
12:24
Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken Yapısıyla dikkatleri üzerine çeken "İp bina"nın boş daireleri için talep patlaması yaşanıyor         
11:52
Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı Her ürün tanıtımı alay konusu olan fenomen Duygu Özaslan, bu sefer de tanga detaylı eşofmanı tanıttı         
10:57
Nihal Candan'ın Nihal Candan'ın "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sevgilisini küplere bindirdi         
09:45
Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı Kocasının kayalıklardan attığı Semra Aysal'ın son görüntüsü ortaya çıktı         
09:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Gollere devam" paylaşımına Ekrem İmamoğlu kayıtsız kalamadı         
09:22
Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı Çobanların tesadüfen bulduğu tabiat harikası mağara bakanlık tarafından korumaya alındı         
09:02
Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu Serhat Akın, Fenebahçe'ye teknik direktör önerisinde bulundu         
08:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2021 05:52:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei