Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi! Aralarında üç başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltında - Son Dakika
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Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi! Aralarında üç başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltında

03.02.2023 10:49

Son dakika: Ataşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında üç başkan yardımcısı dahil 28 şüpheli gözaltına alındı. 'Şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü iki farklı ihaleye fesat karıştırma soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyonlarda aralarında Ataşehir Belediyesinde görevli iki belediye başkan yardımcısı ile olay tarihinde Ataşehir'de mimarlık görevi yürüttüğü belirtilen ancak şu an Kadıköy Belediyesi'nde başkan yardımcılığı yapan kişiyle birlikte toplam 28 şüpheli gözaltına alındı.

BELEDİYE BAŞKANI'NIN DA İFADESİNE BAŞVURULACAK

Söz konusu soruşturmalarda ihalelere fesat karıştırılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği öne sürülürken 'şüpheli' sıfatıyla Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin de ifadesine başvurulacağı kaydedildi.

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Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi! Aralarında üç başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Ataşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi! Aralarında üç başkan yardımcısının da bulunduğu 28 kişi gözaltında - Son Dakika
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