Son Dakika! Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika! Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs tutuklandı

Son Güncelleme: 31.08.2023 15:20

Son dakika! Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklandı.

Ataşehir'de bir belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çeken ve tepkiler üzerine akılalmaz bir savunma yapan şahıs, İstanbul Anadolu 6.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklandı.

DİĞER YOLCULAR FARK ETTİ

Olay, Ataşehir'de bir belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs otobüs içerisinde kadın yolcuların gizlice fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden yolcular şahsa tepki gösterdi.

AKILALMAZ SAVUNMA

Yakalanan şahıs "Gözümüz kayıyor, böyle giyinmenizi kınıyorum" derken, olay yerine polis çağrıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs karakola götürüldü.

ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLALDEN TUTUKLANDI

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından tepkilerin odağına yerleşen şahıs, İstanbul Anadolu 6.Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile özel hayatın gizliliğini ihlal etmek suçundan tutuklandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel

Sosyal Medya, Ataşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika! Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Ataşehir'de belediye otobüsünde kadınların fotoğrafını çekerken yakalanan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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