Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

21.03.2022 14:55
Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılırken, bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Ataşehir'de bir eğlence mekanında çıkan kavgaya ilişkin gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakılırken, bir şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mustafa Kemal Mahallesi'nde "türkü evi" olarak faaliyet gösteren bir eğlence mekanında 19 Mart Cumartesi gecesi ses sanatçısı A.D'nin seslendirmek istediği türküye tepki gösteren H.Ö'nün sahneye bardak ve alkol şişesi fırlatması sonucu çıkan kavgaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, kavgaya karıştıkları tespit edilen iş yeri çalışanları Ç.K. (28), F.K. (26), A.D. (31) ile müşteriler H.Ö. (32), H.Ö. (35) ve U.Ö. (31) gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden H.Ö. (32), kasten yaralama iddiasıyla adliyeye sevk edilirken, diğer 5 şüpheli serbest bırakıldı.

Bu arada, eğlence mekanındaki kavga anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kavga sırasında şüphelilerin birbirlerini darbetmeleri, sandalyeleri atmaları ve masaları devirmeleri yer alıyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Ataşehir, İstanbul, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Ataşehir'de eğlence mekanında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı - Son Dakika


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