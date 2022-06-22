Evden çaldıkları çelik kasayı arabaya yükleyip böyle kaçtılar - Son Dakika
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Evden çaldıkları çelik kasayı arabaya yükleyip böyle kaçtılar

22.06.2022 15:59

Evden çaldıkları çelik kasayı arabaya yükleyip böyle kaçtılar Ataşehir'de evden çelik kasa çalan şüpheliler vatandaş kamerasına yakalandı Evden çaldıkları kasayı araca yüklerken vatandaş tarafından kayda alındılar Ataşehir'de evden çaldıkları çelik kasayı çıkararak otomobile yükleyen...

Evden çaldıkları çelik kasayı arabaya yükleyip böyle kaçtılar

Ataşehir'de evden çelik kasa çalan şüpheliler vatandaş kamerasına yakalandı

Evden çaldıkları kasayı araca yüklerken vatandaş tarafından kayda alındılar

İSTANBUL - Ataşehir'de evden çaldıkları çelik kasayı çıkararak otomobile yükleyen şüpheliler, vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Kameraya yansıyan görüntülerde şüphelilerin kasayı otomobil bagajına yükledikleri ve olay yerinden ayrıldıkları görüldü. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Otomobilleriyle bir apartmanın önüne gelen 4 şüpheli girdikleri evdeki kasayı otomobillerine yükledi. Güvenlik kameralarını inceleyen Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahsın ikamet adres içerisinden kasa çaldığı belirlendi, çalınan kasayı araca yüklemeye çalışırken mahalle sakinleri tarafından cep telefonu ile kayda alındıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların kullandıkları araç plakası üzerinden yapılan sorgulamada aracın kiralık olduğunu tespit edildi. Aracın kiralandığı firma ile yapılan görüşmelerde, olaya karışan 4 kişiden 3'ünün Ozan D. Görkem A. ve Ferdi Y. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüpheli şahısların aynı gün aracı teslim edecekleri de öğrenildi. Şüpheli şahıslar, kiraladıkları araç ile Üsküdar ilçesi Küçükçamlıca Mahallesinde bulunan araç kiralama firmasına saat 17.00 sıralarında geldikleri sırada ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı.

Konu ile ilgili yakalanan Ozan D. Görkem A. ve Ferdi Y. isimli şahıslar, "Evden Hırsızlık" suçundan adli makamlara sevk edildi.

YORUMLAR
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Aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri aynı evden anahtarını çaldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı Aynı eve 2 kez giren hırsızlar, çaldıkları malzemeleri aynı evden anahtarını çaldıkları kamyonete yükleyerek kaçtı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden çaldıkları çelik kasayı arabaya yükleyip böyle kaçtılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evden çaldıkları çelik kasayı arabaya yükleyip böyle kaçtılar - Son Dakika
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