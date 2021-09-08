Ataşehir'de feci kaza: Önce çarptı sonra üstünden geçti

Yerde yatan yaralıya, yoldan geçen doktorun müdahalesi kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de bir araç sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan gence çarptı. Çarpmanın etkisiyle genç vatandaş yola savruldu. Aracının freni tutmayan sürücü bu kez de yerde yatan genci ezerek üzerinden geçti. Yerde yatan ağır yaralı şahsa ilk müdahaleyi o esnada yoldan geçen bir doktor yaptı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 19.30 sıralarında Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, 34 DGK plakalı Fiat Doblo marka araç sürücüsü, cadde üzerinde seyir halinde olduğu esnada karşı yola geçmeye çalışan genç vatandaşa çarptı. Genç şahıs çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Kazaya neden olan sürücüye ait aracın freni tutmayınca bu kez de yerde yatan yaralı şahsı ezerek üstünden geçti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yerde kanlar içerisinde kalan gencin yardımına koştu. Araç altında kalan vatandaş, çevredekilerin aracı havaya kaldırması sonrası sıkıştığı yerden çıkartıldı. O esnada olay yerinden geçen bir doktor ise yerde yatan yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise ağır yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

"Biz öldü zannettik, yaşıyormuş"

Yaralı şahsın yardımına koşan çevre esnafından Ali Halsiz, "Dükkanın içerisindeydim. Bir anda bir ses duydum. Arkamı döndüğümde bir kişin araç altında kaldığını gördüm. Çok kötü bir andı. Hemen esnaf arkadaşlarla birlikte aracı havaya kaldırıp yaralı genci altından çıkardık. O esnada buradan geçen bir kadın doktor yaralı arkadaşa müdahale etti. Ambulans gelene kadar ilgilendi. Çocuğun burnundan, ağzından ve kulağından kan geliyordu. Polis ve ambulans ekipleri geldi. Çocuğu aldı götürdü. Bu kazadan sağ çıkması gerçekten büyük bir nimet oldu. Biz öldüğünü sanmıştık, yaşıyormuş. İlk defa böyle ilginç bir kaza gördüm" diye konuştu.

"Yüzü kanlar içindeydi"

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan bir diğer vatandaş ise, "Dışarıdan gelen bağrışma sesleri üzerine durumu fark ettik. Dışarı çıktığımız zaman zaten çocuk arabanın altındaydı. Biz çocuğu arabanın altından çıkardık ama yüzü kanlar içerisindeydi. Sağlık görevlileri gelince de çocuğu teslim ettik" dedi.

Öte yandan kaza sonrası yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yerde yaralı halde yatan kişiye o sırada yoldan geçen bir doktor ve çevredeki vatandaşlar müdahale ediyor. Yaralı kişi sedyeye alındıktan sonra ambulansa götürülüyor.