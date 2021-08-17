Son dakika! Ataşehir'de holding çalışanı kadının öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ataşehir'de, bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan yöneticilerinden Sibel Koçan (41) cinayetinin faili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

Sibel Koçan'ın, Küçükbakkalköy'de iş yerinin önünde 15 Haziran'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesi ve aracın bagajında, içerisinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantanın alınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada, güvenlik kameralarına da yansıyan olayın ardından kaçtığı görülen iki kişiden silahı ateşleyenin G.K. (23) olduğu belirlendi.

Kağıthane'deki bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli G.K.'yi gözaltına aldı. Bu sırada şüphelinin yanında bulunan H.D.'ye de polise mukavemet ettiği için gözaltı işlemi uygulandı.

Gasp ve cinayet olayının şüphelisi G.K.'nin çok sayıda suç kaydı bulunduğu, emniyetteki sorgusunda suçlamaları reddettiği bildirildi.

Gözaltındaki iki kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılık tarafından ifadesi alınan G.K, "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" ve "silahla kendini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle konutta iş yerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma", şüpheli H.D. ise "suçluyu kayırma" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheli G.K'nın hakimlik ifadesinde dosyada ismi geçen kimseyi tanımadığını öne sürerek, "Olay tarihinde kız arkadaşımla oturup film izliyorduk. İkametimden evime, evimden ikametime gider gelirim" dediği öğrenildi.

Şüpheli H.D.'nin ise ifadesinde G.K'nın kuzeni olduğunu ve polisin kendisini darp ettiğini savunarak, "Benim yakalanan silahlarla alakam yoktur. Kime ait olduğunu bilmiyorum, silahlar sitenin çatı katında yakalanmıştır. Ailem ile bir bağlantısı yoktur. G.K'nın silahı vardı." şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli G.K'nın üzerine atılı suçlamalardan tutuklanmasına, H.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Olay

Küçükbakkalköy Başar Sokak'ta bir holdingin para sevkiyatı işlerini yapan Sibel Koçan ile yanındaki Mert A.'ya, 15 Haziran'da iş yerinin önünde park halindeki aracın bagaj tarafında bulunurlarken yanlarına yaklaşan hafif ticari araçtan silahla ateş edilmişti.

Bagajda içinde yaklaşık 3,3 milyon lira bulunan çantayı almaya çalışan şüpheliler, direnilmesi üzerine ateş açmıştı. Saldırıda Koçan ve Mert A. yaralanırken, şüpheliler çantayı alarak kaçmıştı.

Başından vurulan Koçan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Aracın bagajında Koçan'ın evinden iş yerine getirdiği 3 ayrı çantada yaklaşık 10 milyon lira bulunduğu belirlenirken, Koçan'ın eski eşi Süleyman Aydın da oturduğu rezidansın bahçesinde aynı gün ölü bulunmuştu.

Olaya ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan 13 kişiden 8'i tutuklanmıştı.