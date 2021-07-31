Son dakika haberi! Ataşehir'de iş yeri yangını - Son Dakika

Ataşehir'de mobilya imalatı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi G 35 Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.