Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü - Son Dakika
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Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü

21.03.2022 07:57

Son dakika haber: ATAŞEHİR'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü.

ATAŞEHİR'de bir müşterinin istek parça talebiyle başlayan tartışmanın ardından çıkan kavgada, türkü evi savaş alanına döndü. Şişe, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgada, 1 kişi yaralandı. O anlar, bir müşterinin cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, geçen Cumartesi gecesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan bir türkü evinde meydana geldi. İddialara göre, sahneye çıkan Türkücü Azad  Doğanay, programı sırasında bir müşteriden gelen istek türküyü seslendirmeye başladı. Bu sırada başka masada bulunan müşteriler,  istek türküyü beğenmeyerek tepki gösterdi. Azad Doğanay türküyü söylemeye devam edince gerginlik yaşandı. Sözlü başlayan tartışma bir anda şişelerin, sandalye ve masaların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. İstek türküyü beğenmeyen grup, masalarındaki her şeyi sahneye attı. Çıkan kavgada, türkücünün kardeşi Çetin Doğanay bıçakla elinden yaralandı. Türkü evinde müşteriler arasında büyük panik ve korku yaşandı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kavgaya karışan kişileri gözaltına aldı.

Türkü evinin savaş alanına döndüğü ve 1 kişinin yaralandığı o anlar, cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yaşanan kavga ve müşterilerin yaşadığı panik görülüyor. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.


Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü
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Cumartesi, kavga, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ataşehir'de istek parça kavgasında türkü evi savaş alanına döndü - Son Dakika
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