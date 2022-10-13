Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti

13.10.2022 07:26
Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti

Edinilen son dakika gelişmesine göre ATAŞEHİR'de sabah saatlerinde taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı.

ATAŞEHİR'de sabah saatlerinde taksiye çarpan kamyonet, daha sonra kaldırımda bekleyen Doktor Buğra Kaan Yücebaş'a çarptı. Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, Kayışdağı Mahallesi Kayışdağı caddesinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 34 FTG 740 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle yol kenarındaki taksiye çarptıktan sonra kaldırımda bekleyen 2 kişiye çarptı. Kazada kaldırımdaki yayalardan Samet Şenelen yaralanırken, Doktor Buğra Kaan Yücebaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyonet şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza da yaralanan Samet Şenelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖLEN DOKTORUN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİKaza yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaptı. Olay yerinde hayatını kaybeden kişinin Buğra Kaan Yücebaş'ı olduğu tespit edildi. Yücebaş'ın dükkanın önünde Anne ve babasını beklerken kamyonetin çarptığı belirtilirken, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorluk yaptığı öğrenildi. Öte yandan Doktor Yücebaş'ın annesi, babası ve kardeşi olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Polis ekipleri kazayı yapan kamyonet şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


YORUMLAR
500
ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ ATAŞEHİR'DE KAMYONETİN ÇARPTIĞI DOKTOR HAYATINI KAYBETTİ Bakkaldan dönen küçük kıza köpekler saldırdı... O anlar kamerada Bakkaldan dönen küçük kıza köpekler saldırdı... O anlar kamerada
Kaynak: DHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:03 Seren Serengil'den Hadise'ye olay sözler: Kocasıyla birlikteyken Ebru Gündeş'in evine girip kızı sevdi
08:45 Selahattin Demirtaş ile gerginlik iddialarına HDP Grup Başkanvekili yanıt verdi
08:39 CHP'li Özkoç, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidara seslendi: Kadını gündeme getirdiğimiz zeminde 'aile birliği' tartışmasını açmanın gerekçesi nedir?
08:38 Selin Ciğerci, 2. kez boşandığı Gökhan Çıra'nın evine gidip, Çıra'nın eski sevgilisi Sedef Bekiroğlu'nun ayakkabısına basıp poz verdi
08:25 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca'ya konuk oluyor! Temsilcimiz 3 puan alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek
08:02 ABD'nin Türkiye kararı Yunanistan'ı fena salladı! Hükümet ve muhalefet birbirine girdi
07:57 Denetimden kaçmaya çalışan sürücüden akılalmaz sözler: Hiç ehliyet alamadım
07:38 Sokakta tartıştığı kişi avukatı defalarca bıçaklayarak yaraladı
07:22 Ataşehir'de kamyonet dükkana daldı! Kaldırımda bekleyen doktor yaşamını yitirdi
04:37 Tartışma yaşayıp oturdukları binayı yaktı! Aile sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 09:12:34. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Ataşehir'de kamyonetin çarptığı doktor hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement