ATAŞEHİR'de lokanta ve restorana yapılan denetimlerde koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 46 kişiye 159 bin 574 lira idari para cezası uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde bulunan lokanta ve restoran olarak faaliyet gösteren 2 ayrı iş yerine denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 46 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde yemek yiyerek bir arada bulundukları tespit edildi. 46 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 159 bin 574 lira idari para cezası uygulandı. Denetimler kameralara da yansıdı.

- İstanbul