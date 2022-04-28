Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI - Son Dakika
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Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

28.04.2022 01:21

Son dakika haberleri... Ataşehir'de denetim yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil, servis minibüsüne çarparak kaza yaptı.

Ataşehir'de denetim yapan polis ekiplerinden kaçan otomobil, servis minibüsüne çarparak kaza yaptı. Polisin otomobilde yaptığı aramada silah ve bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, yaşanan kazada ise 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.15 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi ile Piri Mehmet Paşa Caddesi kesişiminde meydana geldi. H.Y.'nin kullandığı 34 UU 0240 plakalı otomobil, denetim yapan polis ekibinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis tarafından kovalanan otomobil, bir süre sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 DUJ 812 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü H.Y. ve yanında bulunan bir kadın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

Polisin otomobilde yaptığı aramada, şarjörü dolu tabanca ile sigara paketi içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan Genel Bilgi Taraması(GBT) sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü H.Y.'nin ise suç kaydı nedeniyle aramasının bulunduğu öğrenildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve ilerleyen saatlerde gözaltına alındıkları bildirildi.

Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI
Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI

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Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika haberi: Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı Son dakika: Otomobile çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | İSTANBUL-ATAŞEHİR'DE POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPAN OTOMOBİLDEN UYUŞTURUCU VE SİLAH ÇIKTI - Son Dakika
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